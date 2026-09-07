Mahendragarh-Narnaul News: नीरपुर में खेल मैदान के लिए 40 लाख की घोषणा

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गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि जनसेवा और नारनौल क्षेत्र का लगातार विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। विज्ञापन

कार्यक्रम में पार्षद सुमेर कांडा, एडवोकेट करण सिंह यादव, पार्षद योगेश त्यागी, मिंटू मास्टर सेका, संसार शहरपुर, कप्तान नीरपुर, राजू नीरपुर, अनूप यादव चुड़ेली, नीनू नूनी, कबूल नीरपुर और सोमेश यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि जनसेवा और नारनौल क्षेत्र का लगातार विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे।कार्यक्रम में पार्षद सुमेर कांडा, एडवोकेट करण सिंह यादव, पार्षद योगेश त्यागी, मिंटू मास्टर सेका, संसार शहरपुर, कप्तान नीरपुर, राजू नीरपुर, अनूप यादव चुड़ेली, नीनू नूनी, कबूल नीरपुर और सोमेश यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

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नारनौल। विधायक ओमप्रकाश यादव ने सोमवार को गांव नीरपुर में 1 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से पूरे हुए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गांव के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान के विकास को लेकर 40 लाख रुपये की विशेष अनुदान राशि देने की घोषणा की।