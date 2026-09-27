Mahendragarh-Narnaul News: विधायक ने किया गोशाला का शिलान्यास

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नारनौल। राजस्थान के खेतड़ी के निकट सागडू की ढाणी में करीब 100 बीघा भूमि पर बनने वाली गोशाला का शनिवार को शिलान्यास किया गया। नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर गोशाला की आधारशिला रखी। समाजसेवी मनोज जांगड़ा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक ने गोसेवा और संरक्षण को समाजहित से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताया। उन्होंने गोशाला निर्माण से जुड़े पदाधिकारियों और आयोजकों की सराहना की। संवाद