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अनिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बताई जा रही है। वह मूल रूप से असम की रहने वाली थी। उसके आठ और चार साल के दो बेटे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। विज्ञापन

थाना अटेली के एएसआई राम लखन ने बताया कि मायके पक्ष के लोगों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। संवाद अनिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बताई जा रही है। वह मूल रूप से असम की रहने वाली थी। उसके आठ और चार साल के दो बेटे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।थाना अटेली के एएसआई राम लखन ने बताया कि मायके पक्ष के लोगों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। संवाद

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मंडी अटेली। खंड के गांव धनौंदा में सोमवार सुबह करीब 10 बजे विवाहिता अनिता (30) पत्नी रवि दास ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नारनौल के नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया।