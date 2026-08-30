Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ के खिलाड़ियों ने जूनियर चैंपियनशिप में दिखाया दम, चार पदक जीते

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गांव धनौंदा के दीपेंद्र ने 800 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही उसने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की। वहीं, नान गांव की अमीषा गुर्जर ने 100 मीटर हर्डल्स में शानदार दौड़ लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।अंडर-14 आयु वर्ग में लवण्या ने ट्रायथलॉन-सी स्पर्धा में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स सचिव प्रदीप यादव और ओजस स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रबंधक एवं कोच सूरत गुज्जर ने बताया कि खिलाड़ियों की मेहनत का अगला पड़ाव 39वीं नॉर्थ जोन चैंपियनशिप है। यह प्रतियोगिता 14 और 15 सितंबर को देहरादून में होगी। महेंद्रगढ़ के ये खिलाड़ी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगेमुकाबला शुरू होने से पहले यही योजना थी कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। इससे पदक जीतने को लेकर अतिरिक्त मानसिक दबाव कम हुआ और स्वर्ण व रजत पदक जीतने में सफल रहा।प्रतियोगिता को लेकर नियमित रूप से अभ्यास कर रही थी। बाधा दौड़ में गति व संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होता है और मैं ऐसा करने में सफल रही। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना सपना सच होने जैसा है।मुकाबले से पहले नर्वस थी लेकिन अंत में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही और रजत पदक जीता। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है और स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास रहेगा।वर्जन :खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। जिले में एथलेटिक्स खेलों को बढ़ावा देने के लिए नियमित अंतराल पर खंड व जिला स्तर की प्रतियोगिताएं व अभ्यास शिविर का आयोजन किया जाता है।