Mahendragarh-Narnaul News: आज कबड्डी के स्टार सचिन तंवर का पैतृक गांव पाथेड़ा में होगा स्वागत

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जिला पार्षद प्रतिनिधि जीवनराम ने पत्रकारवार्ता में बताया कि सचिन तंवर ने जूनियर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा उन्होंने सीनियर एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। सचिन भारतीय कबड्डी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। वह रेडर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं।उन्होंने बताया कि सचिन तंवर पहले राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें डीएसपी पद पर पदोन्नति मिली है। गांव की पंचायत ने उनकी खेल उपलब्धियों और पदोन्नति को देखते हुए सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है।कार्यक्रम में रवि चौहान, अतरलाल सहित कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। समारोह को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह है। कुश्ती से जुड़े खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा।आयोजकों के अनुसार गांव में समारोह के लिए टेंट समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। ग्रामीणों को व्यक्तिगत संपर्क और मीडिया के माध्यम से निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने बताया कि सचिन के पहले अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने पर परिवार में मृत्यु होने के कारण उनका स्वागत समारोह नहीं हो सका था।कार्यक्रम के बाद बृजभूषण शरण सिंह गांव में श्रीराम मूर्ति का शिलान्यास भी करेंगे। संभावना है कि इस अवसर पर खेल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं।