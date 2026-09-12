Mahendragarh-Narnaul News: जेजेपी जिलाध्यक्ष के छोटे भाई का निधन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:22 AM IST
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महेंद्रगढ़। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव खातौद के छोटे भाई पवन प्रधान का शुक्रवार को निधन हो गया। वे पिछले कई माह से अस्वस्थ चल रहे थे और बीमारी के चलते उनका उपचार चल रहा था। पवन प्रधान के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पवन प्रधान का अंतिम संस्कार 12 सितंबर को सुबह 8 बजे लक्ष्मी फार्म कोथल खुर्द में किया जाएगा। संवाद
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