Mahendragarh-Narnaul News: 23 लाख की साइबर ठगी मामले में जयपुर का आरोपी गिरफ्तार

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डीएसपी कविता ने बताया कि पीड़ित महिला को व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उसने महिला को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी। आरोपियों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 23 लाख रुपये एक बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए।महिला ने अपनी एफडी से यह राशि निकाली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बैंकिंग और तकनीकी विश्लेषण से गोविंद जांगिड़ की संलिप्तता सामने आई। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता और ठगी की राशि के लेन-देन की आगे की जांच जारी है।पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने आमजन से अपील की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। कोई भी पुलिस या सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर नहीं करवाता। संदिग्ध कॉल या संदेश पर बैंकिंग जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।