स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी : विधायक
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:18 AM IST
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महेंद्रगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को आंबेडकर चौक पर सफाई अभियान चलाया गया। विधायक कंवर सिंह यादव और नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने स्वयं सफाई कर श्रमदान किया। विधायक ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी विभाग की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाने और निर्धारित स्थान पर ही कचरा डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर और वातावरण स्वस्थ समाज की पहचान हैं। अभियान में पार्षदों, भाजपा कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने भी भाग लिया। संवाद
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