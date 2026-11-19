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बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर रहा। मंडल अध्यक्ष मंजीत भीलवाड़ा ने कार्यकर्ताओं को साफ कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैला रहा है। इसका जवाब अब बूथ पर जाकर देना होगा। उन्होंने सभी से फार्म नंबर 6 भरवाने और नए मतदाताओं को जोड़ने में जुटने को कहा।कष्ट निवारण समिति सदस्य विनोद कटकई ने संगठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कार्यकर्ता एकजुट नहीं होंगे, संगठन मजबूत नहीं होगा। आपसी मतभेद भुलाकर सबको एक साथ चलना होगा।मंडल महामंत्री जयप्रकाश ने जानकारी दी कि गुजरवास की बैठक पूर्व सरपंच मुंशी सिंह और खोड़ की बैठक विनोद कटकई की अध्यक्षता में हुई। बाकी शक्ति केंद्रों पर भी इसी तरह बैठकें हुईं।