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स्टेट हाईवे 148बी पर कई स्थानों पर दिशा बताने वाले संकेतक गायब हैं। सर्दियों में धुंध बढ़ने पर चालकों के लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। फ्लाईओवर पर लाइटें लगाई गई हैं लेकिन रेवाड़ी रूट पर पर्याप्त रोशनी नहीं है। महेंद्रगढ़-रेवाड़ी मार्ग पर रात के समय अंधेरा छाया रहता है।शहर के 148बी पर आई कैट नहीं हैं और रात के समय सफेद पट्टी न होने से सड़क भी दिखाई नहीं देती। विभाग को इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि सर्दी में चालकों को परेशानी न उठानी पड़े।- कैलाश पाली, शास्त्री कॉलोनीरेवाड़ी रोड पर कुछ स्थानों पर तारकोल उखड़ा हुआ है, जो विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। साथ ही सफेद पट्टी, संकेतक आदि भी गायब हैं। विभाग को इस पर समय रहते काम करना चाहिए।- अमित यादव, आनावासवर्जनइसके लिए काम शुरू हो गया है और हमारी टीम कम लंबाई वाली सड़कों पर सफेद पट्टी और संकेतक लगा रही है। जो अन्य सड़कें शेष हैं उनके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम करवाया जाएगा। जरूरत के अनुसार संकेतक लगे हुए हैं और जहां टूट गए हैं। वहां नए लगवा दिए जाएंगे।- अश्वनी कुमार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, महेंद्रगढ़