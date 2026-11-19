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नारनौल। राइडर टीम के सिपाही अक्षय और एसपीओ ईश्वर को ड्यूटी में तत्परता और ईमानदारी दिखाने पर वीरवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। डायल 112 पर सूचना मिलने के चार मिनट में दोनों उन्हाणी नहर पुल के पास पहुंचे। उन्होंने हादसे में घायल व्यक्ति को कनीना के राजकीय अस्पताल पहुंचाया और उसके पास मिले 27,300 रुपये सुरक्षित उसके भाई को सौंपे। एसपी ने कहा कि संकट में घायल और उसके परिवार की मदद करना जिला पुलिस के लिए गर्व की बात है। ईआरवी और राइडर टीमें आपात स्थिति में अहम भूमिका निभाती हैं। संवाद