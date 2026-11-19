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नारनौल। एमएएसडी स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता, 500-500 रुपये नकद पुरस्कार के साथ मिले प्रमाण-पत्र और स्मृति चिह्न विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए वीरवार को एमएएसडी स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वावधान में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला विज्ञान विशेषज्ञ रविंद्र कुमार ने बताया कि एक घंटे में 800 से 1000 शब्दों का निबंध हिंदी या अंग्रेजी में लिखना था। विषय भूजल प्रदूषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। संवाद