Mahendragarh-Narnaul News: युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की दी जानकारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। हरियाणा सरकार के उद्यमिता पखवाड़े के तहत 3 सितंबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नारनौल में एक दिवसीय रोजगार एवं उद्यमिता जागरूकता कैंप लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी रणजीत सिंह ने युवाओं को उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बताया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नसीबपुर के कुलदीप यादव ने लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पंजाब नेशनल बैंक से मिलने वाले स्वरोजगार ऋण की प्रक्रिया समझाई। युक्ति भारद्वाज ने उभरते व्यवसायों और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं पर जानकारी दी। प्रधानाचार्य विनोद कुमार खनगवाल ने सभी का आभार जताया। संवाद
विज्ञापन