Mahendragarh-Narnaul News: भूषण कलां, शोभापुर व भूषण खुर्द में करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन

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विधायक ने बताया कि भूषण कलां में 7 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। इनमें पंचायत विभाग के 2 करोड़ 60 लाख रुपये तथा माइक्रो इरिगेशन के तहत एमआइसीएडीए से 5 करोड़ रुपये की लागत से किए गए कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार शोभापुर में 1 करोड़ 91 लाख रुपये तथा भूषण खुर्द में 1 करोड़ 3 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया।उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव में समारोह स्थल, ई-लाइब्रेरी और रनिंग ट्रैक विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन सुविधाओं से ग्रामीण युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांवों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।विधायक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर हरियाणा के विकास को गति देने का कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास एवं जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गांवों का विकास और जनसुविधाओं का विस्तार निरंतर जारी रहेगा।