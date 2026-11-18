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रेजांगला दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक दक्षिणी हरियाणा की इस धरती ने देश के लिए हजारों शहादत दी है। यह इलाका वीरों का है।शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा कि नांगल चौधरी क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। प्रदेश सरकार प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है।इस मौके पर विधायक ओम प्रकाश यादव ने कहा कि पिछले एक दशक से भी अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र को अनेकों सौगात दी। पिछले 10 साल में दक्षिणी हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जिला में चिकित्सा स्टाफ की कमी को पूरा करने का काम किया है।3.04 एकड़ में बनेगी सीएचसीशहर में सीएचसी 3.04 एकड़ (करीब 12,327 वर्ग मीटर) भूमि पर बनेगी। इसमें एसएमओ कार्यालय, ओपीडी व आईपीडी ब्लॉक, स्थापना कक्ष, मीटिंग रूम, हेल्थ वेलनेस रूम, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे, आयुष डिस्पेंसरी, सैंपल कलेक्शन, अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन थियेटर की सुविधा होगी। साथ ही जनरल ओपीडी, डेंटल ओपीडी, डॉक्टर लाउंज, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड, पुरुष व महिला वार्ड, शौचालय, चेंजिंग रूम, पैंट्री और कोल्ड चेन की व्यवस्था रहेगी। मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट, दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच, एंबुलेंस, कार और दोपहिया वाहनों की पार्किंग भी बनेगी।सात संपर्क सड़क परियोजनाएं भी शामिलसड़क परियोजनाओं में सात संपर्क सड़कें शामिल हैं, जिन पर कुल 3 करोड़ 96 लाख खर्च होंगे। इनकी कुल लंबाई करीब 8.25 किलोमीटर है।एनएच-148बी से नायन वाया बनिहाड़ी 90.43 लाख रुपये, 1.9 किमी।धानोता गांव के चारों ओर बाइपास: 87.24 लाख रुपये, 2.455 किमी।नारनौल-नांगल चौधरी-बुढ़वाल सड़क से नौलायजा: 63.45 लाख रुपये, 1.22 किमी, चौड़ीकरण व मजबूतीकरण।निजामपुर-नांगल चौधरी से धोलेड़ा वाया सरेली-बिगोपुर: 60.96 लाख रुपये, 0.4 किमी।निजामपुर-नांगल चौधरी सड़क से इस्लामपुर: 35.91 लाख रुपये, 0.73 किमी।नारनौल-सिंघाना सड़क से मोहम्मदपुर: 33.54 लाख रुपये, 0.4 किमी।बदोपुर से दूधवा (राजस्थान सीमा तक): 25.4 लाख रुपये, 1.14 किमी शामिल हैं।इसके अलावा निजामपुर-नांगल चौधरी सड़क से छापड़ा, बीबीपुर और पीपा का नांगल को जोड़ने वाले मार्ग पर 120.63 लाख रुपये की लागत से 2.7 किलोमीटर लंबी ईंट की चिनाई की साइड ड्रेन बनाई जाएगी। इसमें 1850 मीटर नाली का निर्माण और 850 मीटर लंबी 600 मिमी व्यास की हयूम पाइप पुलिया को हटाकर दोबारा बिछाया जाएगा।इन गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटनछह उप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। इनमें हुडीना, कमानियां, बड़गांव, सीगड़ा, बुचावास और पल्ह के उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र 55.50 लाख रुपये की लागत से तैयार हुआ है, यानी छह केंद्रों पर कुल 3.33 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी।