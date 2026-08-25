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कर्मचारियों की मांगें मानकर हड़ताल समाप्त करवाए सरकार : अतरलाल

Tue, 25 Aug 2026 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:23 PM IST
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Government should end the strike by accepting the employees' demands: Atarlal
कनीना। बसपा नेता एवं समाजसेवी अतरलाल एडवोकेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजकर स्थानीय निकायों के हड़ताली सफाई व अग्निशमन कर्मचारियों की मांगें तुरंत स्वीकार करने की मांग की। अतरलाल ने कहा कि हड़ताल से कस्बों और शहरों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों से तत्काल बातचीत कर समाधान निकालने का आग्रह किया। अतरलाल ने कहा कि कर्मचारियों और जनता में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो सकते हैं। संवाद
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