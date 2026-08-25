Mahendragarh-Narnaul News: रामलीला परिषद के पास लगा कूड़े का ढेर
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:18 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:18 PM IST
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महेंद्रगढ़ में रामलीला परिषद के पास कूड़ा जमा होने से आसपास के लोग परेशान हैं। नगरपालिका ने शहर में दस जगहों पर बड़े डस्टबिन लगाए हैं लेकिन लोग इनमें कूड़ा डालने के बजाय बाहर ही फेंक देते हैं। इससे रास्ते में गंदगी फैल रही है और डस्टबिन तक पहुंचने में भी परेशानी होती है। कूड़े से उठने वाली बदबू के कारण राहगीरों को परेशानी होती है। -मुकेश मेहता, रामलीला परिषद के पास
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