Mahendragarh-Narnaul News: मारपीट का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 PM IST
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नारनौल। सिटी थाना क्षेत्र में कैंपर में जबरन बैठाकर मारपीट करने, रुपये व मोबाइल छीनने के मामले में सीआईए की टीम ने चौथे आरोपी सीकर के गांव जिलो निवासी गोपाल को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 14 अगस्त को शिकायतकर्ता नांग तिहाड़ी निवासी गौरव अपने खेत से घर की ओर जा रहा था। सुल्तान एकेडमी के पास एक कैंपर वाहन ने उसका रास्ता रोक लिया।
कैंपर में सवार मोनू और गौरा ने नीचे उतरकर शिकायतकर्ता के साथ डंडों व लाठियों से मारपीट की और उसे जबरदस्ती कैंपर में बैठा लिया। इस दौरान दिलबाग कैंपर वाहन चला रहा था।
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शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी उसे मारपीट करते हुए नसीबपुर बस अड्डे की तरफ ले गए, जहां उसके साथ दोबारा मारपीट की गई व उसकी जेब से 2 हजार रुपये और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद आरोपी उसे नसीबपुर बस स्टैंड के पास छोड़ कर फरार हो गए।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिलबाग, मोनू व गौरा को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कैंपर वाहन एवं तीन लाठियां बरामद की गई थीं। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसी मामले में आगे की जांच के दौरान सीआईए टीम ने चौथे आरोपी गोपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात में शामिल था व शिकायतकर्ता के साथ की गई मारपीट एवं लड़ाई-झगड़े में उसकी भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया है।
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डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 14 अगस्त को शिकायतकर्ता नांग तिहाड़ी निवासी गौरव अपने खेत से घर की ओर जा रहा था। सुल्तान एकेडमी के पास एक कैंपर वाहन ने उसका रास्ता रोक लिया।
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कैंपर में सवार मोनू और गौरा ने नीचे उतरकर शिकायतकर्ता के साथ डंडों व लाठियों से मारपीट की और उसे जबरदस्ती कैंपर में बैठा लिया। इस दौरान दिलबाग कैंपर वाहन चला रहा था।
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शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी उसे मारपीट करते हुए नसीबपुर बस अड्डे की तरफ ले गए, जहां उसके साथ दोबारा मारपीट की गई व उसकी जेब से 2 हजार रुपये और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद आरोपी उसे नसीबपुर बस स्टैंड के पास छोड़ कर फरार हो गए।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिलबाग, मोनू व गौरा को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कैंपर वाहन एवं तीन लाठियां बरामद की गई थीं। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसी मामले में आगे की जांच के दौरान सीआईए टीम ने चौथे आरोपी गोपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात में शामिल था व शिकायतकर्ता के साथ की गई मारपीट एवं लड़ाई-झगड़े में उसकी भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया है।