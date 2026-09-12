Mahendragarh-Narnaul News: गोवंश उपचार शाला में आईसीयू वार्ड का शिलान्यास

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सिहमा। बाबा खेतानाथ गोवंश उपचार शाला में गोवंश के बेहतर उपचार के लिए अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया गया। महंत एतवार नाथ महाराज ने विधिवत पूजा-अर्चना कर वार्ड की आधारशिला रखी। इस आईसीयू वार्ड में गंभीर रूप से बीमार और घायल गोवंश को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपचार शाला में गोवंश की देखभाल और उपचार व्यवस्था को और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं और गोसेवकों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि गंभीर अवस्था में पहुंचने वाले गोवंश की निगरानी और उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं समय की जरूरत हैं। संवाद