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माताओं और बच्चों के लिए पोषण पर दें ध्यान : राजकुमार

Sun, 04 Oct 2026 02:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:04 AM IST
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Focus on nutrition for mothers and children: Rajkumar
फोटो नंबर- 10आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते राजकुमार। स्रोत : प्रशासन
मंडी अटेली। गांव बिहाली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार कोठारी ने महिलाओं को एनीमिया से बचाव, संतुलित आहार और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की शुरुआती उम्र और माताओं के लिए पर्याप्त पोषण बेहद जरूरी है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का आह्वान किया। संवाद
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