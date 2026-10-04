माताओं और बच्चों के लिए पोषण पर दें ध्यान : राजकुमार

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मंडी अटेली। गांव बिहाली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार कोठारी ने महिलाओं को एनीमिया से बचाव, संतुलित आहार और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की शुरुआती उम्र और माताओं के लिए पर्याप्त पोषण बेहद जरूरी है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का आह्वान किया। संवाद