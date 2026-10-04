Mahendragarh-Narnaul News: राज्य कराटे चैंपियनशिप में गीतिका ने हासिल किया स्वर्ण पदक

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कोच लोकेश सैनी ने बताया कि खिलाड़ियों ने कठिन प्रशिक्षण और पूरी लगन के साथ बेल्ट परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। येलो बेल्ट प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में जानवी, अयांश, प्रज्ञान एवं एकाग्र शामिल हैं। सम्मान समारोह के दौरान इन सभी खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया तथा उनकी उपलब्धियों के लिए उनका उत्साहवर्धन किया गया।

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महेंद्रगढ़। 59वीं हरियाणा राज्य कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ी गीतिका सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में चार खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट की पहली बेल्ट, येलो बेल्ट हासिल की।