Mahendragarh-Narnaul News: सिसोठ के योग सितारों ने जिले में लहराया परचम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बालक वर्ग के रिदमिक पेयर में जयवंत और दीक्षित ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग के रिदमिक पेयर में परिणीति और रितिका ने बाजी मारी। जयवंत ने आर्टिस्टिक सिंगल बालक वर्ग में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता।इसके अलावा माही और येशिका ने आर्टिस्टिक पेयर बालिका वर्ग, परिणीति ने आर्टिस्टिक सिंगल बालिका वर्ग तथा दीक्षित ने आर्टिस्टिक सिंगल बालक वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। इन विद्यार्थियों ने रजत पदक प्राप्त किए।विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर मिशन जनसेवा समिति और ग्राम पंचायत सिसोठ की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सरपंच वीरेंद्र उर्फ विक्की और समिति प्रधान मुकेश चौहान ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन से परिवार, विद्यालय और गांव का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने विद्यार्थियों से आगे भी मेहनत कर राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।समारोह में सूरत सिंह यादव, मुख्य अध्यापिका सुमित्रा देवी, समिति सचिव दीपक राव और समाजसेवी कर्ण सिंह फौजी ने विजेता विद्यार्थियों को मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया।