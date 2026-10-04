फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   59 PG seats vacant at the government college.

Mahendragarh-Narnaul News: राजकीय महाविद्यालय में पीजी की 59 सीटें खाली

Sun, 04 Oct 2026 02:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
59 PG seats vacant at the government college.
महेंद्रगढ़। राजकीय महाविद्यालय में पीजी कक्षाओं की खाली सीटों पर दाखिले के लिए 6 अक्तूबर को फिजिकल काउंसिलिंग होगी। इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह प्रवेश का अंतिम अवसर है।
विज्ञापन

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विजय यादव ने बताया कि पांच पीजी पाठ्यक्रमों में कुल 220 सीटें हैं, जिनमें 59 सीटें अभी खाली हैं। एमए अंग्रेजी, एमए हिंदी तथा एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषयों में ये सीटें उपलब्ध हैं।
विज्ञापन

प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को 6 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। विद्यार्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज संबंधित एडमिशन कमेटी के सामने जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों की जांच के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडमिशन नोडल अधिकारी प्रो. गगनदीप यादव ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि भी 6 अक्तूबर ही निर्धारित की गई है। उन्होंने विद्यार्थियों से समय पर महाविद्यालय पहुंचने की अपील की।

उन्होंने कहा कि पीजी में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आने चाहिए, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए 6 अक्तूबर का अवसर अंतिम रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed