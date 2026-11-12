Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Expenditure will be incurred on the construction of roads and the salaries of employees.

Mahendragarh-Narnaul News: नगर पालिका को मिला 5.12 करोड़ का बजट, सड़कों के निर्माण और कर्मचारियों के वेतन पर होगा खर्च

Thu, 12 Nov 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Expenditure will be incurred on the construction of roads and the salaries of employees.
महेंद्रगढ़। प्रदेश सरकार ने जिले और शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष बजट जारी किया है। जिले को कुल 33.23 करोड़ रुपये मिले हैं। इनमें से महेंद्रगढ़ नगर पालिका के हिस्से में 5 करोड़ 12 लाख रुपये आए हैं। करीब एक साल से खाली पड़े खजाने में बजट आने से शहर में रुके विकास कार्यों के शुरू होने की उम्मीद जगी है।
विज्ञापन

नगर पालिका के पास बजट न होने के कारण पिछले एक साल से शहर में विकास कार्य प्रभावित थे। मुख्य सड़कों और वार्डों के खराब रास्तों से लोगों को परेशानी हो रही थी। कर्मचारियों का वेतन और कार्यालय के रोजमर्रा के खर्च चलाना भी चुनौती बना हुआ था।
विज्ञापन

नगर पालिका करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपये शहर की मुख्य सड़कों और वार्डों के बदहाल मार्गों के निर्माण पर खर्च करेगी। इसमें से करीब एक करोड़ रुपये की लागत से सब्जी मंडी से बालाजी चौक तक 400 मीटर मार्ग बनाया जाएगा। बाकी 2 करोड़ 20 लाख रुपये जरूरत के हिसाब से सड़कों के निर्माण पर खर्च करने की योजना बनेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वेतन और जरूरी खर्च
करीब 1.80 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए रखे गए हैं। इससे वेतन भुगतान और दफ्तर के कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी।

जिले के निकायों को मिला बजट
नारनौल: 20.84 करोड़ रुपये
नांगल चौधरी: 3.66 करोड़ रुपये
कनीना: 2.41 करोड़ रुपये
अटेली: 1.18 करोड़ रुपये
महेंद्रगढ़: 5.12 करोड़ रुपये

वर्जन:
प्रदेश सरकार की ओर से नगर पालिका में पांच करोड़ रुपये का बजट मिला है। इनमें शहर के मुख्य सड़कों व विभिन्न वार्डों के मार्गों का निर्माण करवाना व कर्मचारियों का वेतन व अन्य जरुरी खर्च किए जाएंगें। नपा की ओर से एक करोड़ रुपये सब्जी मंडी से बालाजी चौक तक मार्ग के निर्माण में खर्च करने की योजना तैयार की गई है। बजट मिलने के बाद विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जगी है।-रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका, महेंद्रगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed