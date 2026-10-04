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Mahendragarh-Narnaul News: अग्रोहा धाम से युवाओं को जोड़ने पर जोर

Sun, 04 Oct 2026 01:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:49 AM IST
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Emphasis on connecting youth with Agroha Dham
फोटो संख्या:64- शॉपिंग कांप्लेक्स  में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते अग्रवाल 
महेंद्रगढ़। अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों की बैठक अग्रसेन शॉपिंग कांप्लेक्स में हुई। इसमें अग्रोहा धाम की गतिविधियों को अधिक लोगों तक पहुंचाने, वैश्य समाज को संगठित करने और युवाओं को अग्रोहा धाम से जोड़ने पर चर्चा की गई।
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राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल गर्ग और युवा संयोजक अनंत अग्रवाल ने कहा कि युवा समाज की ताकत हैं। उन्हें अपनी संस्कृति, संस्कारों, जड़ों और इतिहास से जोड़ना जरूरी है। इसी उद्देश्य से वैश्य समाज के युवाओं को अग्रोहा धाम से जोड़ने के लिए देशभर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि अभियान को केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। देश के अलग-अलग राज्यों के साथ विदेशों में रहने वाले वैश्य समाज के युवाओं तक भी अग्रोहा धाम का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन की विचारधारा समानता, सहयोग, सेवा और भाईचारे की सीख देती है।
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राहुल गर्ग और अनंत अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को व्यवसाय के साथ समाजसेवा, शिक्षा, संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए।
उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में विशाल वार्षिक मेला आयोजित होगा। बैठक में अग्रवाल सभा प्रधान महेंद्र पंसारी, मनोज अग्रवाल, सुरेंद्र बंटी, संजीव जैरपुरिया, अशोक बुचासिया, परमानंद गर्ग, दिनेश गोयल, प्रशांत गोयल और महेश गुप्ता सहित कई समाजजन मौजूद रहे।
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