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शादियों के सीजन में लोगों को खाली बर्तनों के साथ जूझना पड़ा। जनस्वास्थ्य विभाग ने टैंकों की मरम्मत का हवाला देकर पेयजल सप्लाई बंद की हुई थी, पर सवाल है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं हुई।शहरवासियों का कहना है कि घरों की टंकियां और बर्तन खाली हो चुके हैं। खाना बनाने और पीने के पानी के लिए वाटर कैंपर मंगवाना पड़ रहा है जबकि दूसरे घरेलू कामों के लिए टैंकरों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।लोगों ने बताया कि पहले से ही एक दिन छोड़कर सप्लाई हो रही थी, उसके बाद भी एक सप्ताह से पानी नहीं आया। मोहल्ला तिवाड़ीयान, मोहल्ला बास, सैनीपुरा, बुधराम कॉलोनी और मुख्य बाजारों में सप्लाई नहीं हुई है। विवाह-शादियों का सीजन चल रहा है जिसमें पानी की जरूरत और ज्यादा होती है।.......सात दिन से पानी की सप्लाई बंद है। शुरू में घर में रखे पानी से काम चलाया लेकिन अब स्टॉक खत्म हो गया है। मजबूरी में टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए कैंपर मंगवाना पड़ रहा है।- नेतराम, मोहल्ला बास...........पानी के बिना रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। विभाग को कनेक्शन और मरम्मत के साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। शादियों के सीजन में पानी की जरूरत ज्यादा होती है।-रवि कुमार पुजारी, मुख्य बाजार मार्ग................घर में बच्चों और बुजुर्गों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पिछले दो दिन से टैंकरों पर निर्भर हैं। पानी खरीदने के बाद भी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रहा।-लक्ष्य, बुधराम कॉलोनी................पहले से एक दिन छोड़कर सप्लाई हो रही थी। अब विभाग ने कनेक्शन और मरम्मत के कारण सप्लाई रोक दी। विभाग को कम से कम आंशिक रूप से पानी देना चाहिए, ताकि शहरवासियों को परेशानी न हो।- सोनू योगी, मोहल्ला बास..............वर्जन:नए टैंकों के कनेक्शन कार्य के कारण शहर में पेयजल सप्लाई बाधित हो गई थी। अब कनेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। शहरवासियों को पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। जिन मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचा है, उन्हें पहले सप्लाई दी जाएगी। बाकी मोहल्लों को अगले दिन पानी दिया जाएगा।-जीयाराम, एसडीओ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महेंद्रगढ़