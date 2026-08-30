दो सप्ताह की खांसी को न करें नजरअंदाज : कुलदीप

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महेंद्रगढ़। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गांव कोथल खुर्द में शनिवार को टीबी जागरूकता एवं जांच शिविर लगाया गया। पीएचसी दौंगड़ा अहीर प्रभारी डॉ. कुलदीप के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में मोबाइल एक्स-रे वैन से 113 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। छह संदिग्ध मरीजों के बलगम के नमूने जांच के लिए भेजे गए जबकि खांसी व सीने में दर्द से पीड़ित 36 लोगों के डिजिटल एक्स-रे किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी टीबी का प्रमुख लक्षण हो सकता है। एसटीएस पवन कुमार ने कहा कि टीबी का पूरा इलाज जरूरी है और सरकारी केंद्रों पर जांच व दवाएं निशुल्क उपलब्ध हैं। संवाद