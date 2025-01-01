Mahendragarh-Narnaul News: निबंध में डिंपल, भाषण में मंजू रही प्रथम
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:03 AM IST
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नारनौल। राजकीय शिक्षण महाविद्यालय ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। निबंध, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। निबंध में डिंपल प्रथम, कोमल द्वितीय और योगिता तृतीय रहीं। भाषण में मंजू प्रथम, ज्योति द्वितीय और सपना तृतीय रहीं। प्रश्नोत्तरी में ज्योति प्रथम, अनिशा द्वितीय और कीर्ति तृतीय रहीं। विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विनोद कुमार खनगवाल ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय एकता से जुड़ी भाषा है। संवाद
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