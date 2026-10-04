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नवरात्र में श्रद्धालु बढ़-चढ़कर लें भाग : महंत

Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
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Devotees should participate enthusiastically in Navratri: Mahant
03jjrp04- कांग्रेस सेवादल की बैठक में उप​स्थित पदा​धिकारी। स्रोत : पार्टी
नारनौल। शाहपुर दोयम मार्ग स्थित महंत तेजादास आश्रम पटीकरा में 11 से 21 अक्टूबर तक होने वाले पंचकुंडीय मनोकामना सिद्धि महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यज्ञ मंडप तैयार हो चुका है और रंग-रोगन व सजावट का काम चल रहा है। महंत नंदकिशोर दास महाराज ने कहा महायज्ञ का उद्देश्य सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना करना है। उन्होंने श्रद्धालुओं से नवरात्र के दौरान महायज्ञ में शामिल होकर धर्मलाभ लेने की अपील की। आयोजन को लेकर आचार्य क्रांति निर्मल शास्त्री समेत अनेक श्रद्धालु व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। संवाद
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