Mahendragarh-Narnaul News: भक्तों ने श्रद्धा से ग्रहण किया प्रसाद
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:26 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:26 PM IST
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नारनौल। श्री मेहंदीपुर बालाजी मित्र मंडल की ओर से श्रावण माह के अंतिम मंगलवार को मोहल्ला फलसा की प्यार की बगीची स्थित मूंछ वाले हनुमान मंदिर में निशुल्क सुंदरकांड पाठ कराया गया। आचार्य कपिल शास्त्री ने पूजा-अर्चना और गणेश वंदना के साथ पाठ शुरू करवाया। मुख्य यजमान धीरज गर्ग व उनका परिवार रहा। मंडल सदस्य प्रमोद गर्ग ने उन्हें बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मास्टर गौतम, महावीर प्रसाद अग्रवाल, गौरी शंकर शर्मा और राजेश सोनी ने भजनों से माहौल भक्तिमय बनाया। संवाद
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