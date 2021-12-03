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Mahendragarh-Narnaul News: माता नारायणी के जागरण में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Thu, 15 Oct 2026 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:13 AM IST
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Devotees danced to the hymns at the Jagran of Mata Narayani.
कनीना। गांव खेड़ी तलवाना स्थित माता नारायणी धाम में 13 अक्टूबर की रात जागरण और 14 अक्टूबर को भंडारे का आयोजन हुआ। लोक गायक डॉ. वीरेंद्र रेवाना, मनीषा मरजानी और अंजू सांवरिया ने भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। रोहित शर्मा ने गो माता की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति दी। भंडारे से पहले हवन हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। हरियाणवी भजनों एवं रागनियों के लेखक रामपत को सम्मानित किया गया। संगीत प्रस्तुतियां संदीप सैन म्यूजिक ग्रुप ने दीं। मंच संचालन अशोक कुमार ने किया। संवाद
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