Mahendragarh-Narnaul News: बाबा दयाल महाराज के मेले में पहुंचे श्रद्धालु
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:10 PM IST
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कनीना। गांव खेड़ी तलवाना में लोक देवता बाबा दयाल महाराज का मेला एवं भंडारा श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं समाजसेवी अतरलाल की गरिमामयी उपस्थिति में बाबा दयाल महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। महिलाओं ने गांव के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली। पंडित मोहित कौशिक और आचार्य सचिन शास्त्री वृंदावन ने विधि-विधान से हवन कराकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। अतरलाल ने कहा कि धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक समन्वय को मजबूत करते हैं। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में अनेक ग्रामीण एवं लोग उपस्थित रहे। संवाद
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