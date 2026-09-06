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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Demand for halts for the Runicha and Tanakpur-Dorai Express trains at Nizampur station.

Mahendragarh-Narnaul News: निजामपुर स्टेशन पर रुणिचा व टनकपुर-दौराई एक्सप्रेस के ठहराव की मांग

Sun, 06 Sep 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:51 PM IST
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Demand for halts for the Runicha and Tanakpur-Dorai Express trains at Nizampur station.
फोटो नंबर-03निजामपुर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते दैनिक रेलयात्री जागरूक मंच के सदस्य। स्र
नारनौल। दैनिक रेलयात्री जागरूक मंच नारनौल ने निजामपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने और प्रमुख ट्रेनों का ठहराव शुरू कराने की मांग की है। मंच ने रविवार को स्टेशन अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में स्वच्छता और पौधरोपण अभियान चलाकर यात्रियों व लोगों को साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
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मंच पदाधिकारियों ने बताया कि निजामपुर रेलवे स्टेशन नलवाटी क्षेत्र के करीब 10 से 12 गांवों के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से रोज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, जयपुर और अन्य शहरों में आते-जाते हैं। इसके बावजूद स्टेशन पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।
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मंच ने रुणिचा एक्सप्रेस और टनकपुर-दौराई एक्सप्रेस का निजामपुर स्टेशन पर नियमित ठहराव शुरू करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि ट्रेनें नहीं रुकने के कारण ग्रामीणों को दूसरे स्टेशनों तक जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।
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इसके अलावा करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य में देरी पर चिंता जताते हुए इसे जल्द पूरा कराने की मांग की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष अशोक कटारिया, उपाध्यक्ष महेश बखालिया, सचिव मनीष कोली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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