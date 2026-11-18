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महेंद्रगढ़। भारतीय जनता पार्टी पाली मंडल की बैठक बुधवार को आदलपुर स्थित शिव मंदिर में मंडल अध्यक्ष दीपिका कुमारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। दीपिका कुमारी ने बीएलए-2 से एसआईआर अभियान के तहत पात्र नागरिकों के फॉर्म भरवाने में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। शक्ति केंद्रों की बैठकें व्यवस्थित करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बूथ समितियों के माध्यम से अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना सभी कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मौके पर नरेश सरपंच प्रतिनिधि खुड़ाना, कर्मवीर सैनी, अशोक खुड़ाना, विनोद आदलपुर, रणधीर आदलपुर, महावीर पालड़ी, रुद्रपाल जाट, प्रदीप आदलपुर, सुरेंद्र भगड़ाना, सत्यवीर माजरा कलां, कुलदीप माजरा कलां, मंजीत डाबला और विजय कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।