सर्वांगीण विकास के लिए रचनात्मकता जरूरी : प्राचार्य
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:05 AM IST
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नारनौल। माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से बाबा खेतानाथ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य अनिल यादव ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियां जरूरी हैं। युवा आइकन हरीश शर्मा ने नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए युवाओं से शिक्षा, खेल और समाज सेवा में ऊर्जा लगाने की अपील की। जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज की जानकारी दी। युवाओं का माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया और नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। संवाद
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