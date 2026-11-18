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एसीबी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि बाछोद निवासी धनीराम ने शिकायत दी थी कि उनका एक मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले का फैसला होने के बाद वह उसकी सत्यापित कॉपी लेने के लिए अदालत पहुंचे। आरोप है कि वहां तैनात अहलमद सुमन कुमार ने कॉपी देने के बदले उनसे तीन हजार रुपये की रिश्वत मांगी।शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग भी एसीबी को उपलब्ध कराई। इसके बाद एसीबी ने शिकायत की जांच की और आरोपी को शिकायतकर्ता से 3 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया गया। एसीबी उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए साथ ले गई है।वर्जनछापेमारी के दौरान मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। फोन के माध्यम से रेड की सूचना मिली थी। इसके बाद मैं एसीबी कार्यालय पहुंचा और टीम के साथ न्यायिक परिसर गया। वहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुमन कुमार को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जितेंद्र हुड्डा, एक्सईएन पब्लिक हेल्थ व ड्यूटी मजिस्ट्रेट