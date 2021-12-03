सही समय पर करें कॅरिअर का चयन : डॉ. अनीता
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
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नांगल चौधरी। बैजनाथ चौधरी राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु कॅरिअर काउंसिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. अनीता तंवर ने छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं व कॅरिअर विकल्पों पर मार्गदर्शन देते हुए लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सही समय पर करें कॅरिअर का चयन करें। संवाद
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