Mahendragarh-Narnaul News: सेवा संकल्प अभियान में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:51 PM IST
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नारनौल। सेवा संकल्प अभियान के तहत नारनौल खंड में ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और देश के विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार भाषण व चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुआ। भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन को केंद्र में रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
ड्राइंग प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बार बच्चों के सराहा भी गया। संवाद
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कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुआ। भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन को केंद्र में रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
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ड्राइंग प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बार बच्चों के सराहा भी गया। संवाद