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Mahendragarh-Narnaul News: आज से 11 दिनों तक गूंजेंगे बप्पा के जयकारे

Sun, 13 Sep 2026 11:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:00 PM IST
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Chants hailing Bappa will resound for the next 11 days.
फोटो नंबर-20लाला बाग से आई गणेशजी की प्रतिमा का श्रृंगार करते युवक। संवाद
नारनौल। गणेश उत्सव को लेकर शहर में रविवार को तैयारियां जोर पर चलती रही और गणेशजी के शृंगार को अंतिम रूप दिया गया। इस बार विभिन्न स्थानों पर सजाए जाने वाले पंडालों में विशेष सजावट के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
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शहर के सबसे पुराने श्री गणेश उत्सव मंडल, पुस्तक बाजार की ओर से भगवान सत्यनारायण मंदिर प्रांगण में 30वां वार्षिक गणेश महोत्सव 14 से 25 सितंबर तक मनाया जाएगा। मंडल प्रधान आनंद मराठा ने बताया कि 14 सितंबर को पंडित देवकीनंदन शास्त्री विधि-विधान से गणेश प्रतिमा की स्थापना करवाएंगे।
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महोत्सव में महाराष्ट्र के लालबाग से लाई गई विशेष गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसमें भगवान विष्णु के घूमते हुए चक्र पर गणपति जी विराजमान होंगे। प्रतिदिन रात को भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा।
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19 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर, 20 सितंबर को जागरण एवं झांकी तथा 23 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। 25 सितंबर को भव्य शोभायात्रा के साथ गणेश प्रतिमा का छोटा-बड़ा तालाब पर विसर्जन किया जाएगा। गणेश उत्सव के शुभारंभ पर मंडल की ओर से महावीर चौक से शोभायात्रा निकाली जाएगी।

इसके अलावा छोटा-बड़ा तालाब सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की शोभायात्राएं प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर से निकाली जाएंगी। शोभायात्राओं में बैंडबाजे और आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेंगी।
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