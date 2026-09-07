Mahendragarh-Narnaul News: भवन तैयार, ताले बरकरार...उद्घाटन के इंतजार में सुविधाएं

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नगर परिषद ने करीब 65 लाख रुपये की लागत से पुलिस लाइन के पास, पुरानी कचहरी के समीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में तीन आकांक्षी शौचालय बनाए हैं। निर्माण पूरा हुए करीब एक माह हो गया लेकिन अभी तक इनमें ताले लटके हैं।वहीं, घर के नजदीक डिजिटल और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 1.20 करोड़ रुपये से छह नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें पांच केंद्रों के भवन करीब पांच माह से तैयार हैं, लेकिन उद्घाटन नहीं होने से लोगों को इनका लाभ नहीं मिल रहा। कुछ जगहों पर गंदगी और सुनसान माहौल के कारण भवनों को नुकसान भी पहुंच रहा है।महिलाओं के लिए पुरानी कचहरी परिसर में शुरू होने वाला सांझा बाजार भी तैयार है। करीब 10 लाख रुपये के केबिन तीन माह से खाली पड़े हैं।शहरवासियों का कहना है कि भवन बनाना ही विकास नहीं, उन्हें समय पर जनता के लिए खोलना भी जरूरी है। संवाद