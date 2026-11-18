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आचार्य क्रांति निर्मल ने बताया कि देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाला विवाह सीजन करीब एक महीने तक चलेगा। इसके बाद 16 दिसंबर से खरमास शुरू होने के कारण एक माह के लिए फिर शादी-विवाह के आयोजन थम जाएंगे।शहर में करीब 50 बैंडबाजे और 40 मैरिज पैलेस हैं। मैरिज पैलेस की बुकिंग 70 हजार रुपये से शुरू हो रही है, जबकि बैंडबाजों की बुकिंग 35 हजार से 50 हजार रुपये तक में हो रही है। डीजे के बढ़ते चलन से बैंडबाजा कारोबार प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन पारंपरिक बैंडबाजों की मांग अभी भी बनी हुई है।बैंडबाजों का काम गत चार महीनों से बंद पड़ा था। देवउठनी एकादशी से एक महीने तक सभी बैंडबाजा बजाने वालों के पास बुकिंग है। अब विवाह-शादियों में डीजे के कारण बैंडबाजों पर थोड़ा असर पड़ा है जिसके चलते हमारी मजदूरी कम हो गई है। देवउठनी एकादशी को लेकर चार महीने पहले ही शहर के सभी बैंड बुक हो चुके थे।विनोद कुमार, पूर्व प्रधान, बैंडबाजा यूनियनदेवउठनी एकादशी से अब शहर के मैरिज पैलेसों में रौनक रहेगी। देवउठनी एकादशी के स्वयं सिद्ध मुहूर्त को लेकर सभी मैरिज पैलेस बुक है। मैरिज पैलेस में जिस हिसाब की सजावट करवाई जाती है उसी हिसाब से रुपए भी लगते हैं। देवउठनी एकादशी के सांवे को लेकर पांच महीने पहले ही मैरिज पैलेस बुक हो चुके थे।- विक्की राव, मैरिज पैलेस संचालक