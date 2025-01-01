Mahendragarh-Narnaul News: भाजपा नेताओं ने कहा-मतदाता सूची की जांच तय नियमों के अनुसार, अफवाहों से बचें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदाताओं के सत्यापन का काम चुनाव आयोग की तय व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और जरूरी जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है, इसलिए लोगों को सही तथ्यों की जानकारी दी जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। मतदाताओं के लिए नाम की जांच, बीएलओ की जानकारी और चुनाव से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की आपत्ति होने पर इन आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।अमित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव प्रक्रिया या मतदाता सूची को लेकर कोई शिकायत है तो उसे संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उठाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार राजनीतिक बयानबाजी से लोगों के बीच चुनाव व्यवस्था को लेकर गलत धारणा बन सकती है।भाजपा नेताओं ने मतदाताओं से अपील की कि सोशल मीडिया पर चल रहे अपुष्ट दावों और अफवाहों पर भरोसा न करें। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। पत्रकारवार्ता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।