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Mahendragarh-Narnaul News: कुश्ती में बलजीत तो दौड़ में जींद के कृष्ण बने विजेता

Tue, 20 Oct 2026 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:54 PM IST
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Baljit emerged as the winner in wrestling, while Krishan from Jind won in the running event.
फोटो संख्या:-55 गांव सिसोठ के माता भूरा भवानी मंदिर में मटका दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती म
महेंद्रगढ़। गांव सिसोठ में माता भूरा भवानी मेले के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
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मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव और प्रेस सचिव मुकेश चौहान ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता में 5100 रुपये की कुश्ती बलजीत बाघोत ने जीती, जबकि 3100 रुपये की कुश्ती कृष्ण खरौली के नाम रही। 2100 रुपये की पहली कुश्ती कालू ढाणी तिलोंडी और दूसरी कुश्ती विक्की बाघोत ने जीती।
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मटका दौड़ में रोहतक के मदीना गांव की प्रमिला प्रथम रही, जिन्हें 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। रीना मोहनपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 1500 रुपये और भिवानी के बड़ेसरा की संतोष ने तीसरा स्थान हासिल कर 1100 रुपये जीते।
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बुजुर्गों की दौड़ में जींद के कृष्ण प्रथम और मंदरूप काजला दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें क्रमशः 2100 और 1500 रुपये दिए गए। रोहतक के हरिओम तीसरे स्थान पर रहे। 10 वर्ष तक के बच्चों की दौड़ में जतिन प्रथम, अंकुश सिसोठ द्वितीय और गर्वित सिसोठ तृतीय रहे। 14 वर्ष तक की दौड़ में प्रवीन पाली प्रथम, बीरेंद्र द्वितीय और प्रद्यूमन तृतीय रहे।
रस्साकसी में नरोत्तम और रिंकू सिसोठ की टीम ने पहला, जबकि विजय सिंह फोरमैन और कैप्टन सतबीर सिंह की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल शूटिंग में पर्याप्त टीमें नहीं पहुंचने के कारण प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई।

प्रतियोगिताओं में राजेश शर्मा झाड़ली और ताराचंद पहलवान ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर महंत शक्ति नाथ महाराज, प्रेमचंद सिसोठिया, सरपंच वीरेंद्र सिंह सहित कमेटी के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।

फोटो संख्या:-55 गांव सिसोठ के माता भूरा भवानी मंदिर में मटका दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती म

फोटो संख्या:-55 गांव सिसोठ के माता भूरा भवानी मंदिर में मटका दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती म

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