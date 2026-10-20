Mahendragarh-Narnaul News: कुश्ती में बलजीत तो दौड़ में जींद के कृष्ण बने विजेता

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मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव और प्रेस सचिव मुकेश चौहान ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता में 5100 रुपये की कुश्ती बलजीत बाघोत ने जीती, जबकि 3100 रुपये की कुश्ती कृष्ण खरौली के नाम रही। 2100 रुपये की पहली कुश्ती कालू ढाणी तिलोंडी और दूसरी कुश्ती विक्की बाघोत ने जीती।मटका दौड़ में रोहतक के मदीना गांव की प्रमिला प्रथम रही, जिन्हें 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। रीना मोहनपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 1500 रुपये और भिवानी के बड़ेसरा की संतोष ने तीसरा स्थान हासिल कर 1100 रुपये जीते।बुजुर्गों की दौड़ में जींद के कृष्ण प्रथम और मंदरूप काजला दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें क्रमशः 2100 और 1500 रुपये दिए गए। रोहतक के हरिओम तीसरे स्थान पर रहे। 10 वर्ष तक के बच्चों की दौड़ में जतिन प्रथम, अंकुश सिसोठ द्वितीय और गर्वित सिसोठ तृतीय रहे। 14 वर्ष तक की दौड़ में प्रवीन पाली प्रथम, बीरेंद्र द्वितीय और प्रद्यूमन तृतीय रहे।रस्साकसी में नरोत्तम और रिंकू सिसोठ की टीम ने पहला, जबकि विजय सिंह फोरमैन और कैप्टन सतबीर सिंह की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल शूटिंग में पर्याप्त टीमें नहीं पहुंचने के कारण प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई।प्रतियोगिताओं में राजेश शर्मा झाड़ली और ताराचंद पहलवान ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर महंत शक्ति नाथ महाराज, प्रेमचंद सिसोठिया, सरपंच वीरेंद्र सिंह सहित कमेटी के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।