Mahendragarh-Narnaul News: हनुमान चालीसा पाठ से गूंजा बालाजी मंदिर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:27 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:27 PM IST
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महेंद्रगढ़। रामलीला परिषद की ओर से श्री सिद्धपीठ बालाजी महाराज मंदिर में माह के अंतिम शनिवार को 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। रामलीला परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से पाठ किया। भजनों और जय श्रीराम व जय बजरंगबली के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दर्शन कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की।आयोजकों ने कहा- हर माह होने वाले आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम में धीसाराम सैनी, गिरिश कानोडिया, अनिल कौशिक, सुधीर दीवान, विकास तिवारी, प्रमोद तिवाड़ी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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