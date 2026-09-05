Mahendragarh-Narnaul News: कबड्डी में अहरी व वॉलीबाल में रामबास जीता
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:04 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:04 PM IST
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कनीना। गांव रामबास में जन्माष्टमी पर आयोजित खेलों में गांव के साथ दूर-दराज से पहुंची विभिन्न टीमों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल कमेटी के सदस्य अधिवक्ता ओपी रामबास ने बताया कि कबड्डी में 51 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार अहरी ने जीता जबकि 31 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार गद्दीखेड़ी के नाम रहा।
वॉलीबाल में 21 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार रामबास गांव की टीम ने हासिल किया जबकि 15 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार खिड़वाली-मंछल गांव की टीम ने जीता। कुश्ती प्रतियोगिता में 11 हजार रुपये का पुरस्कार अन्नी पहलवान बाघोत ने अपने नाम किया।
वहीं, महिला रस्साकशी प्रतियोगिता में दादरी की टीम प्रथम रही जबकि रामबास की टीम उपविजेता बनी। पुरुष रस्साकशी में खुशपुरा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जींद की टीम दूसरे स्थान पर रही।
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आयोजकों की ओर से प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिताओं के साथ आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया जबकि रात्रि में जागरण का आयोजन किया गया।
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वॉलीबाल में 21 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार रामबास गांव की टीम ने हासिल किया जबकि 15 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार खिड़वाली-मंछल गांव की टीम ने जीता। कुश्ती प्रतियोगिता में 11 हजार रुपये का पुरस्कार अन्नी पहलवान बाघोत ने अपने नाम किया।
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वहीं, महिला रस्साकशी प्रतियोगिता में दादरी की टीम प्रथम रही जबकि रामबास की टीम उपविजेता बनी। पुरुष रस्साकशी में खुशपुरा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जींद की टीम दूसरे स्थान पर रही।
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आयोजकों की ओर से प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिताओं के साथ आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया जबकि रात्रि में जागरण का आयोजन किया गया।