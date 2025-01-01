Mahendragarh-Narnaul News: खाद केंद्र पर डीएपी का अकाल, बुवाई सिर पर और किसान खाली हाथ

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खाद केंद्र के कर्मचारी नरेंद्र ने बताया कि केंद्र पर फिलहाल यूरिया की खेप पहुंची है। करीब 560 बैग यूरिया आया, जिसमें से लगभग 100 बैग किसानों को वितरित किए जा चुके हैं और 460 बैग शेष हैं।यूरिया की सूचना मिलने पर किसान केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें खाद बांटी गई। उन्होंने बताया कि बुधवार तक डीएपी की आपूर्ति होने की संभावना है और खाद आने के बाद उपलब्ध मात्रा के अनुसार किसानों को वितरण किया जाएगा।किसान धर्मपाल, सुमेर और सुधीर ने बताया कि डीएपी की जानकारी लेने के लिए उन्हें कई बार केंद्र आना पड़ रहा है, लेकिन हर बार आपूर्ति न होने की बात कही जाती है। समय पर डीएपी न मिली तो उन्हें निजी दुकानों का रुख करना पड़ सकता है जहां अतिरिक्त खर्च की चिंता रहती है।किसानों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से पर्याप्त मात्रा में डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि उन्हें बार-बार चक्कर न काटने पड़ें।हैफेड मैनेजर जगराम ने बताया कि केंद्र पर यूरिया पहुंच चुकी है और किसानों को वितरित की जा रही है। डीएपी के एक हजार बैग बुधवार को पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इनका वितरण किया जाएगा। डीएपी के पांच हजार बैग की डिमांड भेजी गई है।