Mahendragarh-Narnaul News: होटल में घुसकर तोड़फोड़, संचालक को धमकी देने का आरोप

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पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और तोड़फोड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के अनुसार, शनिवार शाम करीब 6 बजे चार युवक होटल में खाना खाने आए थे। रात करीब 10 बजे बिल देने पर उन्होंने पहले भुगतान करने से मना कर दिया।बाद में कुछ रुपये कम करवाकर बिल चुकाया। इसके बाद होटल से जाने को कहने पर उन्होंने गाली-गलौज की और अगले दिन तक 2 लाख रुपये देने की धमकी दी।आरोप है कि रात करीब 11:30 बजे युवक दो गाड़ियों में लाठी-डंडे लेकर दोबारा होटल पहुंचे। वे गेट और दीवार फांदकर अंदर घुसे और शीशे, टेबल, कुर्सियां, फ्रिज, डीप फ्रीजर और कैश काउंटर में तोड़फोड़ की। एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। संचालक के अनुसार, घटना की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है।थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया कि जांच में फिरौती मांगने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।