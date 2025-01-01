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Mahendragarh-Narnaul News: होटल में घुसकर तोड़फोड़, संचालक को धमकी देने का आरोप

Mon, 16 Nov 2026 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:14 AM IST
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Accused of entering a hotel, causing vandalism, and threatening the manager
फोटो 04 देर रात होटल में कार्रवाई करती पुलिस। संवाद - फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित
मंडी अटेली। कस्बे के ग्रीन पार्क होटल में घुसकर तोड़फोड़ करने और संचालक से 2 लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। होटल संचालक गांव मोहम्मदपुर निवासी शिवरतन ने पुलिस को शिकायत दी है। हालांकि, पुलिस जांच में फिरौती मांगने की पुष्टि नहीं हुई है।
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पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और तोड़फोड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के अनुसार, शनिवार शाम करीब 6 बजे चार युवक होटल में खाना खाने आए थे। रात करीब 10 बजे बिल देने पर उन्होंने पहले भुगतान करने से मना कर दिया।
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बाद में कुछ रुपये कम करवाकर बिल चुकाया। इसके बाद होटल से जाने को कहने पर उन्होंने गाली-गलौज की और अगले दिन तक 2 लाख रुपये देने की धमकी दी।
आरोप है कि रात करीब 11:30 बजे युवक दो गाड़ियों में लाठी-डंडे लेकर दोबारा होटल पहुंचे। वे गेट और दीवार फांदकर अंदर घुसे और शीशे, टेबल, कुर्सियां, फ्रिज, डीप फ्रीजर और कैश काउंटर में तोड़फोड़ की। एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। संचालक के अनुसार, घटना की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है।
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थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया कि जांच में फिरौती मांगने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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