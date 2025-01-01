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Mahendragarh-Narnaul News: अंतरराष्ट्रीय मंच पर सचिन को किया सम्मानित

Mon, 16 Nov 2026 12:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:13 AM IST
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SacSachin honored on an international platformhin honored on an international platform
फोटो संख्या:58- नई दिल्ली में  आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ता सचिन शर्मा को सम्मानित करते मुख्या - फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित
कनीना। कनीना निवासी भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता सचिन शर्मा ने नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। इंटरनेशनल बिजनेस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित इंडिया-ग्लोबल पार्टनरशिप्स बिजनेस, ट्रेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कई देशों के राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मान दिया। संवाद
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