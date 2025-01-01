Mahendragarh-Narnaul News: अंतरराष्ट्रीय मंच पर सचिन को किया सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
कनीना। कनीना निवासी भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता सचिन शर्मा ने नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। इंटरनेशनल बिजनेस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित इंडिया-ग्लोबल पार्टनरशिप्स बिजनेस, ट्रेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कई देशों के राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मान दिया। संवाद
विज्ञापन