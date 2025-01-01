Mahendragarh-Narnaul News: कुलताजपुर गोशाला में चार सवामनी लगाई
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:14 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:14 AM IST
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नारनौल। श्री नंद ब्रह्मचारी गोशाला कुलताजपुर में रविवार को नारनौल गो सेवा मंडल के सानिध्य में चार सवामनी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में गो भक्तों और समाजसेवियों ने भाग लेकर गोसेवा में योगदान दिया। पहली सवामनी स्वर्गीय राम यादव की पुण्यतिथि पर उनके बेटे सुरेश यादव ने लगाई। दूसरी सुनील यादव, तीसरी विनीत पिलानिया की ओर से आर्यावर्त सेवा न्यास और चौथी भीम शर्मा व उनकी पत्नी सुनीता शर्मा ने लगाई। महंत प्रेमदास महाराज ने गोसेवा को पुण्य कार्य बताया। गोशाला प्रधान अरुण कौशिक ने सहयोगकर्ताओं का आभार जताया। संवाद
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