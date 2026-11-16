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मजबूत संगठन ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत : प्रदेश महामंत्री

Mon, 16 Nov 2026 11:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:25 PM IST
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A strong organization is the BJP's greatest strength: State General Secretary
नारनौल। भाजपा की संगठनात्मक बैठक अटेली स्थित आशीर्वाद गार्डन में जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा और जिला प्रभारी वरुण श्योराण विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, पार्टी की आगामी कार्ययोजना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
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प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी की नीतियों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर निरंतर संपर्क और सक्रियता जरूरी है।
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सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के संकल्प के साथ काम करने वाला संगठन है। कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाएं।
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